Ford Motor Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Im vergangenen Jahr haben Analysten eine gemischte Meinung zur Ford Motor Aktie. Während 4 Experten die Aktie als Buc bewerten, sehen 5 sie als Neutral und 1 als Schlecht an. Allerdings, basierend auf den kürzlichen Bewertungen, lautet das durchschnittliche Urteil "Schlecht" (0 Gut, 0 Neutral, 1 Schlecht). Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Ford Motor liegt bei 13,73 USD, was zeigt, dass der Aktienkurs um 21,03 Prozent steigen könnte. Dieses Rating wird als "Gut" eingestuft, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat die Ford Motor Aktie eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Stimmungsänderung gezeigt, was zu einer Gesamteinstufung von "Gut" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien derselben Branche hat Ford Motor eine Rendite von -1,55 Prozent erzielt, was über der durchschnittlichen Rendite der "Automobile"-Branche (-9,31 Prozent) liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Ford Motor Aktie als neutral eingestuft, mit einem RSI7-Wert von 54 und einem RSI25-Wert von 57,32, was zu einem Gesamtranking von "Neutral" führt.