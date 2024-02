Ford Motor Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Weitere Suchergebnisse zu "Ford Motor":

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 10 Analystenbewertungen für die Ford Motor-Aktie stattgefunden. Davon waren 4 Bewertungen "Gut", 5 "Neutral" und 1 "Schlecht". Zusammenfassend ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating für die Ford Motor-Aktie. Kurzfristig betrachtet, gab es innerhalb eines Monats 0 Gut, 0 Neutral und 1 Schlecht-Einschätzungen. Somit wird die Aktie aktuell als "Schlecht" bewertet. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 13,73 USD. Dies bedeutet ein Aufwärtspotential von 17,01 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 11,73 USD. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung. Insgesamt erhält Ford Motor somit ein "Neutral"-Rating für diesen Analyseaspekt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Ford Motor-Aktie mit 11,73 USD aktuell +3,35 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -3,54 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Ford Motor eingestellt waren. Es gab insgesamt fünf positive und acht negative Tage, sowie einen Tag ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen der letzten ein bis zwei Tage waren jedoch größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Ford Motor daher eine "Neutral"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Gut"-Richtung zeigte. Dies führt zu einer Gesamtbewertung "Gut" für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Ford Motor von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass der RSI für Ford Motor bei 29,77 liegt und somit als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 58,47, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Zusammenfassend führt dieses Gesamtbild zu einem Rating von "Gut".