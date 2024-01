Ford Motor Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Weitere Suchergebnisse zu "Ford Motor":

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Ford Motor war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An acht Tagen überwogen die positiven Themen in den Diskussionen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten vor allem positive Themen die Diskussionen. Dies führte zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Ford Motor eine Rendite von -18,4 Prozent erzielt, was mehr als 29 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Automobile"-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von -2,16 Prozent, wobei Ford Motor mit 16,24 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Ford Motor-Aktie zeigt, dass sie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 81, während der RSI25 bei 35,68 liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral" abweichend von der vorherigen Bewertung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Ford Motor deuten auf eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Stimmungsänderung hin. Dies führt insgesamt zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht" hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes der vergangenen Monate.