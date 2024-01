Ford Motor Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Der Aktienkurs von Ford Motor verzeichnet eine unterdurchschnittliche Performance im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Zyklische Konsumgüter". Mit einer Rendite von -18,4 Prozent in den letzten 12 Monaten liegt das Unternehmen mehr als 17 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur gesamten "Automobile"-Branche, die eine mittlere Rendite von -4,6 Prozent verzeichnet, liegt Ford Motor mit einer Rendite von 13,81 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating für die Aktie in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Ford Motor ist insgesamt positiv. Allerdings standen in den vergangenen Tagen vor allem negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer neutralen Einschätzung des Titels führt. Die Analyse zeigt 4 negative Signale und 1 positives Signal aus den sozialen Medien, was zu einer insgesamt "Neutral"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI von Ford Motor liegt bei 65,06 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI von 40,54 Punkten führt zu einer neutralen Bewertung des Unternehmens.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Ford Motor bei 12,23 USD, während der Aktienkurs bei 11,46 USD liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung aufgrund der Distanz zum GD200 von -6,3 Prozent. Der GD50 der letzten 50 Tage steht bei 11,05 USD, was zu einer neutralen Bewertung mit einem Abstand von +3,71 Prozent führt. Zusammenfassend erhält Ford Motor eine Gesamtbewertung von "Neutral" basierend auf dieser Analyse.