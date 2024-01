Ford Motor Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Der Aktienkurs von Ford Motor wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" betrachtet. Dabei liegt die Rendite von Ford Motor mit -18,4 Prozent mehr als 29 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur gesamten "Automobile"-Branche liegt die Rendite von Ford Motor mit -2,16 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Ford Motor-Aktie für die letzten 7 Tage weist einen Wert von 81 auf, was bedeutet, dass die Aktie als überkauft eingestuft wird. Der RSI auf 25-Tage Basis liegt bei 35,68, was neutral ist. Insgesamt führt dies zu einer "Schlecht"-Bewertung für Ford Motor.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden ebenfalls analysiert. Die Aktie zeigt eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine negative Stimmungsänderung, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.

Analysten haben die Aktie von Ford Motor in den letzten zwölf Monaten mit 4 guten, 5 neutralen und 0 schlechten Einstufungen versehen, was langfristig zu einer neutralen Einschätzung führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das mittlere Kursziel für die Aktie liegt bei 14,26 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 20,31 Prozent ergibt und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung der Analysten eine Einschätzung von "Gut" für die Aktie von Ford Motor.