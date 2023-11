Ford Motor Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Weitere Suchergebnisse zu "Ford Motor":

Ford Motor zeigt interessante Ausprägungen in der längerfristigen Kommunikation im Internet. Die Diskussionsintensität ist gering, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Die Analysten haben die Aktie von Ford Motor in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 4 "Gut", 4 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen bewertet. Dadurch ergibt sich eine langfristige Einstufung von "Gut". Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Ford Motor. Das Kursziel für die Aktie liegt bei 14,75 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 29,5 Prozent bedeutet. Aufgrund dessen wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Ford Motor-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI auf 25-Tage Basis führen zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating nach RSI-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment für Ford Motor ist insgesamt positiv. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen veröffentlicht. Auch die Kommunikation zeigte hauptsächlich positive Signale. Insgesamt ergibt sich eine "Gut"-Bewertung der Anleger-Stimmung.