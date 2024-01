Ford Motor Aktie: Hammer-Nachricht!

Weitere Suchergebnisse zu "Ford Motor":

Die technische Analyse der Ford Motor-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 12,22 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 12,34 USD liegt, was einem Unterschied von +0,98 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Wenn man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, liegt dieser bei 10,89 USD, was einem Unterschied von +13,31 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. In diesem Fall wird die Ford Motor-Aktie daher mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Ford Motor-Aktie liegt bei 30, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 23,72, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Ford Motor.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass Ford Motor in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ bewertet wurde. Dies spiegelt sich auch in den letzten Tagen wider, in denen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Aufgrund dieser Analyse ergibt sich eine "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Ford Motor mit einer Rendite von -18,4 Prozent mehr als 18 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Automobile"-Branche in den vergangenen 12 Monaten von -2,76 Prozent, liegt Ford Motor mit 15,64 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.