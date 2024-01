Ford Motor Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Weitere Suchergebnisse zu "Ford Motor":

Der Aktienkurs von Ford Motor zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von -18,4 Prozent, was mehr als 29 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Automobile"-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -1,31 Prozent, wobei Ford Motor mit 17,1 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten prognostizieren für die Ford Motor-Aktie eine langfristige Einschätzung von "Neutral", basierend auf 4 positiven, 5 neutralen und 0 negativen Bewertungen. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Ford Motor. Das Kursziel der Analysten liegt bei 14,26 USD, was auf eine zukünftige Performance von 20,31 Prozent hindeutet, da die Aktie derzeit bei 11,85 USD notiert. Insgesamt erhält die Aktie von unserer Redaktion das Rating "Gut" basierend auf der Analysteneinschätzung.

Die Diskussionen über Ford Motor in den sozialen Medien spiegeln unterschiedliche Einschätzungen und Stimmungen wider. Es gibt keine klare Richtung in der Kommunikation, jedoch wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein. Es wurden auch sechs Handelssignale ermittelt, von denen 4 positiv und 2 negativ sind, was letztlich zu einer Einstufung als "Gut" Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Ford Motor-Aktie kurzfristig als überkauft eingestuft wird, während sie auf einer etwas längerfristigen Basis als neutral betrachtet wird. Somit erhält Ford Motor eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.