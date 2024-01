Ford Motor Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Weitere Suchergebnisse zu "Ford Motor":

Die Analystenbewertung für die Ford Motor sieht insgesamt neutral aus, basierend auf den Empfehlungen der Analysten in den letzten 12 Monaten. Es liegen 4 Kaufempfehlungen, 5 neutrale Empfehlungen und 1 schlechte Bewertung vor. Kurzfristig betrachtet gilt die Aktie als "schlecht", basierend auf den Studien des letzten Monats. Das Kursziel der Analysten für die Ford Motor liegt im Durchschnitt bei 13,73 USD, was einer prognostizierten Kurssteigerung von 20,71 Prozent entspricht. Dies führt zu einem Rating von "gut".

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Ford Motor im letzten Jahr eine Rendite von -1,55 Prozent erzielt, was 1,95 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Automobilbranche beträgt -5,59 Prozent, und die Ford Motor liegt derzeit um 4,04 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Ford Motor. Die Aktie erhält daher eine "neutral" Bewertung. Jedoch wurde über Ford Motor mehr diskutiert als normal, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "gut" Rating führt.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, und die Anleger zeigten wenig positive Diskussionen. Dies führt zu einer schlechten Bewertung der Aktie. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen ergeben, was zu einer "gut" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "neutral" Einschätzung.