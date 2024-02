Ford Motor Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Weitere Suchergebnisse zu "Ford Motor":

Die technische Analyse der Ford Motor-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs bei 12,3 USD liegt, was einer Entfernung von +0,9 Prozent vom GD200 (12,19 USD) entspricht. Dies deutet auf ein "Neutral"-Signal hin. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 11,83 USD, was wiederum ein "+3,97 Prozent"-Signal ergibt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Positive Themen dominierten an fünf Tagen, während an drei Tagen negative Themen überwogen. In letzter Zeit konzentrieren sich die Anleger jedoch verstärkt auf negative Themen bezüglich des Unternehmens Ford Motor. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Bereich "Zyklische Konsumgüter" hat die Ford Motor-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -1,55 Prozent erzielt, was 7,44 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Automobile" beträgt -15,2 Prozent, wobei Ford Motor aktuell 13,65 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die Analysteneinschätzung für die Ford Motor-Aktie in den letzten zwölf Monaten zeigt 2 positive, 4 neutrale und 1 negative Bewertung, was zu einer langfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Die jüngsten Analysen führten zu einem Gesamturteil von "Schlecht". Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 12,8 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 4,07 Prozent bedeutet und somit zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.