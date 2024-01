Ford Motor Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Weitere Suchergebnisse zu "Ford Motor":

Die Ford Motor-Aktie hat in den vergangenen zwölf Monaten eine gemischte Bewertung von Analysten erhalten. Von insgesamt 9 Bewertungen wurden 4 als "Gut", 5 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft, was im Durchschnitt zu einem "Neutral"-Rating führt. Obwohl es im letzten Monat keine Aktualisierungen gab, ergab die Analyse der Kursziele einen Durchschnitt von 14,26 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 24,41 Prozent steigen könnte, wenn man den letzten Schlusskurs von 11,46 USD als Ausgangspunkt nimmt. Basierend auf diesen Zahlen wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Ford Motor bei 12,23 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 11,46 USD liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung von -6,3 Prozent im Vergleich zum GD200. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 11,05 USD, was zu einer neutralen Bewertung von +3,71 Prozent führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Ford Motor ist insgesamt positiv. Jedoch dominierten in den vergangenen Tagen hauptsächlich negative Themen die Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die Analyse dieser Meinungen ergab 4 negative und 1 positive Signal, was zu einer endgültigen Bewertung von "Schlecht" in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite der Ford Motor-Aktie in den letzten 12 Monaten mit -18,4 Prozent um mehr als 17 Prozent unter dem Durchschnitt der "Zyklischen Konsumgüter"-Branche. Auch im Vergleich zur "Automobile"-Branche, die eine mittlere Rendite von -4,6 Prozent verzeichnete, schnitt Ford Motor mit -13,81 Prozent deutlich schlechter ab. Diese Entwicklung führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie.