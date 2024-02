Ford Motor Aktie: Einfach nur Spitze!

Weitere Suchergebnisse zu "Ford Motor":

Die Anlegerstimmung bezüglich Ford Motor war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Die Stimmungsanalyse ergibt daher eine "Gut"-Einschätzung für das Unternehmen. Auch die Optimierungsprogramme zeigen hauptsächlich positive Handelssignale, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Ford Motor zeigt eine neutrale Einstufung, sowohl für einen Zeitraum von 7 Tagen als auch für 25 Tagen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf Basis des RSI.

Die Durchschnittsbewertung von Analysten für Ford Motor ist ebenfalls "Neutral", basierend auf insgesamt 8 Bewertungen. Allerdings ergibt sich aus der Kursprognose der Analysten ein Aufwärtspotenzial von 5,87 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die technische Analyse zeigt unterschiedliche Bewertungen, je nachdem ob kurzfristige oder langfristige Indikatoren betrachtet werden. Der 200-Tage-Durchschnitt führt zu einer "Neutral"-Bewertung, während der 50-Tage-Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt erhält Ford Motor daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der Anlegerstimmung, des RSI und der Analysteneinschätzungen, sowie eine "Gut"-Bewertung basierend auf trendfolgenden Indikatoren.