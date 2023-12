Ford Motor Aktie: Eine neue Chance!

Weitere Suchergebnisse zu "Alfen":

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 9 Analystenbewertungen für die Ford Motor-Aktie stattgefunden. Von diesen waren 4 Bewertungen "Gut", 5 "Neutral" und 0 "Schlecht". Zusammengenommen ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating für die Ford Motor-Aktie. Im vergangenen Monat ergab sich folgendes Bild: 0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht. Somit führen die neuesten Analysen zu einem Gesamturteil von "Neutral". Die durchschnittliche Kursziel-Einschätzung der Analysten liegt bei 14,26 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 18,02 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs (12,08 USD). Daraus ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung. Unterm Strich erhält Ford Motor somit ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Ford Motor liegt aktuell bei 6,33 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist. Damit erhält es eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und zeigt, dass Ford Motor auch auf 25-Tage-Basis überverkauft ist (Wert: 28,45). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Gut"-Bewertung. Zusammen ergibt dies ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Ford Motor bei -18,4 Prozent, was mehr als 14 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Automobile"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 5,56 Prozent. Auch hier liegt Ford Motor mit 23,96 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Ford Motor. Es gab insgesamt zehn positive und zwei negative Tage, sowie zwei Tage ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Ford Motor daher eine "Gut"-Einschätzung. Weitere Auswertungsmodelle haben zwei Handelssignale für Ford Motor identifiziert, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Insgesamt erhält Ford Motor von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.