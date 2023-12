Ford Motor Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Der Aktienkurs von Ford Motor zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von -18,4 Prozent, was mehr als 18 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Automobile"-Branche in den vergangenen 12 Monaten (-2,76 Prozent) liegt Ford Motor mit 15,64 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung zu Ford Motor war in den vergangenen Wochen überwiegend negativ. Sowohl in sozialen Medien als auch in diversen Kommentaren und Wortmeldungen wurde der Wert als besonders negativ bewertet. Die Auswertung ergab 3 Schlecht-Signale, weshalb die Redaktion eine "Schlecht" Empfehlung ausspricht.

Der Relative Strength Index (RSI) der Ford Motor-Aktie beträgt in den letzten 7 Tagen 30, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im Vergleich zum RSI auf 25-Tage Basis (23,72) ist die Aktie überverkauft, wodurch sie ein "Gut"-Rating erhält.

Die technische Analyse der Aktienkursentwicklung zeigt, dass der Schlusskurs der Ford Motor-Aktie (12,34 USD) in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (12,22 USD) auf ähnlichem Niveau liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (10,89 USD), so liegt der Schlusskurs deutlich darüber, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine gemischte Bewertung für die Ford Motor-Aktie basierend auf der Branchenvergleich, der Anleger-Stimmung, dem Relative Strength Index und der technischen Analyse.