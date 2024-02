Ford Motor Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. Positive Themen dominierten an fünf Tagen die Diskussion, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten Tagen konzentrierten sich die Anleger jedoch vermehrt auf negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Ford Motor. Als Ergebnis bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für die Ford Motor-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 71, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist, und daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird. Im Vergleich dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und zeigt eine neutrale Einschätzung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating für Ford Motor.

Bei der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs der Ford Motor-Aktie von 12,3 USD um +0,9 Prozent über dem GD200 (12,19 USD), was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen widerspiegelt, weist einen Kurs von 11,83 USD auf, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Signal hindeutet. Insgesamt wird der Kurs der Ford Motor-Aktie somit als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -1,55 Prozent erzielt, was 7,44 Prozent über dem Durchschnitt für Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Automobile" beträgt -15,2 Prozent, wobei Ford Motor aktuell 13,65 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.