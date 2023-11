Ford Motor Aktie: Aus, Aus, Aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Asos":

Die Analyse von Aktienkursen umfasst nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger. Unsere Analysten haben sich mit Ford Motor auf sozialen Plattformen befasst und festgestellt, dass die vorherrschenden Kommentare und Befunde überwiegend negativ waren. Darüber hinaus haben die Nutzer in den letzten beiden Tagen hauptsächlich negative Themen im Zusammenhang mit Ford Motor diskutiert. Aufgrund dieser Beobachtungen wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" eingestuft.

Zusätzlich wurde die Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen erweitert. Dabei wurden fünf konkret berechnete Signale betrachtet, von denen vier als "Gut" und eines als "Schlecht" eingestuft wurden, was insgesamt zu einer positiven Handelssignalbewertung führt. Somit wird Ford Motor in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse ergab, dass der durchschnittliche Schlusskurs der Ford Motor-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 12,33 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 10,37 USD, was einem Unterschied von -15,9 Prozent entspricht, und daher wird die Aktie charttechnisch als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (11,21 USD) weist mit einem letzten Schlusskurs unter diesem Durchschnitt (-7,49 Prozent Abweichung) auf eine kurzfristige "Schlecht"-Bewertung hin.

Die Analysteneinschätzung für Ford Motor zeigt insgesamt ein positives Bild, da 4 positive, 4 neutrale und keine negativen Empfehlungen in den letzten 12 Monaten vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Ford Motor liegt bei 14,75 USD, was einer positiven Entwicklung von 42,24 Prozent entspricht, und daher wird die Aktie als "Gut" bewertet.

Die Stimmung und das öffentliche Interesse an der Ford Motor-Aktie wurden ebenfalls analysiert. Dabei zeigte sich, dass die Anzahl der Beiträge und die Stimmungsänderung ein unterdurchschnittliches Bild ergaben, weshalb die langfristige Stimmung als "Schlecht" bewertet wird.

Insgesamt ergibt sich für Ford Motor also eine gemischte Bewertung, wobei verschiedene Faktoren auf positive und negative Entwicklungen hindeuten.