Ford Motor Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Der Relative Strength Index ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf betrachtet. Für die Ford Motor Aktie beträgt der aktuelle Wert des RSI 71,84, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Daher wird das Signal als "Schlecht" eingestuft. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 35, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Schlecht"-Einstufung für den RSI.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Ford Motor Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -18,4 Prozent erzielt, was 28,66 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Automobile" beträgt -2,29 Prozent, und die Ford Motor Aktie liegt aktuell 16,12 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv für die Ford Motor Aktie. Allerdings standen in den vergangenen Tagen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 3 "Schlecht"- und 2 "Gut"-Signale, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Von Analysten liegen aus den letzten zwölf Monaten 4 positive, 5 neutrale und 0 negative Einschätzungen vor, was im Schnitt zu einer "Neutral"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 14,26 USD, was einem Potenzial von 21,75 Prozent entspricht, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Ford Motor Aktie von Analysten eine "Gut"-Empfehlung.