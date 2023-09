Ford-Aktie: Zum Schnäppchenpreis zuschlagen?

Weitere Suchergebnisse zu "Ford Motor":

Die Aktie von Ford (WKN: 502391) startet am Montag mit einem Minus von -2% auf 12,36 US$ in den US-Handel, nachdem am Wochenende in den Tarifverhandlungen mit der Gewerkschaft kein Fortschritt erzielt werden konnte. Das US-Papier ist derzeit günstig wie selten. Ist die schwierige Gemengelage für Anleger eine gute Kaufgelegenheit?