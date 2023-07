Ford-Aktie: Was kommt nach den schlechten Nachrichten?

Weitere Suchergebnisse zu "Ford Motor":

Die Aktie von Ford (WKN: 502391) reagierte am Donnerstag sehr negativ auf das Unternehmen betreffende Nachrichten und rutschte um -2,7% auf 14,98 US$ ab. Am Freitag verharrt das Papier auf diesem Niveau. Doch was löste den Abverkauf aus? Und welche Chancen bieten sich bei der Aktie jetzt?