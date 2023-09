Ford-Aktie: Wackelt die Dividende?

Weitere Suchergebnisse zu "Ford Motor":

Die Aktie von Ford (WKN: 502391) hat am Mittwoch von einem sehr positiven Analystenkommentar profitiert und ist um +1,53% auf 12,64 US$ gestiegen. Was steckt hinter den guten Einschätzung? Und wie geht es für die Aktie jetzt weiter?