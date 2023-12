Forbo Holding (Buyback) March 2021 Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Die Aktie von Forbo zeigt gemischte Signale hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes im Netz. Die Diskussionsintensität war in den letzten Monaten durchschnittlich, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als neutral bewertet.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich jedoch eine positive Entwicklung, da das KGV aktuell bei 14,05 liegt und damit 55 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für Haushalts-Gebrauchsgüter. Dies führt zu einer guten Bewertung der Aktie.

In Bezug auf die Dividende liegt Forbo mit einer Dividendenrendite von 2,11 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,09 Prozent. Die Redaktion bewertet daher die Dividendenpolitik der Aktie als neutral.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils neutral, mit vereinzelten positiven Diskussionen über das Unternehmen. Dies führt zu einer guten Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Insgesamt ergibt sich eine gemischte Bewertung der Forbo-Aktie, mit einer neutralen Einschätzung hinsichtlich des Sentiments und der Dividendenpolitik, aber einer guten fundamentalen und Anleger-Bewertung.

