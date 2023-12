Forbo Holding (Buyback) March 2021 Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Die Analyse von Forbo-Aktien zeigt gemischte Signale in Bezug auf verschiedene Faktoren. In Bezug auf Sentiment und Buzz im Netz zeigt sich eine neutrale Einschätzung. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, und die Rate der Stimmungsänderung zeigte kaum Veränderungen. Dies führt insgesamt zu einer neutralen Bewertung für Forbo.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Forbo derzeit bei 2,11 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,09 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine neutrale Einschätzung in Bezug auf ihre Dividendenpolitik.

Die technische Analyse zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnittskurs weist darauf hin, dass die Aktie derzeit unter ihrem Trendsignal liegt, was zu einer negativen Einschätzung führt. Jedoch zeigt der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage eine positive Abweichung, was zu einer neutralen Bewertung insgesamt führt.

In fundamentalen Aspekten ist die Forbo-Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet, mit einem KGV von 14,05, was 55 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine positive Bewertung.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Einschätzung für die Forbo-Aktie, wobei verschiedene Faktoren berücksichtigt werden müssen, um eine fundierte Entscheidung zu treffen.