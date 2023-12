Forbo Holding ADR-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Forbo als Neutral-Titel anzusehen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Forbo-Aktie beträgt 4,17, was eine "Gut"-Empfehlung ergibt. Der Wert für den RSI25 liegt bei 42,2, was für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedeutet. Das Gesamtranking für die Aktie ergibt somit ein "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die Dividende wird die Dividendenrendite als Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs angegeben. Der Wert kann täglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine dynamische Kennzahl. Die Forbo weist eine Dividendenrendite von 2,11 Prozent auf, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,09 Prozent liegt. Dies ergibt eine Differenz von -0,98 Prozent zur Branchendurchschnittsrendite. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf die Forbo-Aktie war in den letzten Tagen neutral. An einem Tag war das Stimmungsbarometer auf grün, es konnten keine negativen Diskussionen festgestellt werden. An insgesamt zwei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Forbo diskutiert, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie durch die Redaktion führt. Zusammengefasst ergibt sich für das Anleger-Sentiment somit eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt, dass die Forbo derzeit als "Schlecht" einzustufen ist. Der GD200 des Wertes liegt bei 1194,45 CHF, während der Kurs der Aktie bei 1088 CHF um -8,91 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu der Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs über die vergangenen 50 Tage beträgt 1020,5 CHF, was einer Abweichung von +6,61 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert einstuft. Insgesamt resultiert daraus eine "Neutral"-Bewertung.