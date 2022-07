Forbo-Gruppe-Aktie: Zweistelliges Umsatzwachstum in Lokalwährungen in allen Regionen!

Die Forbo-Gruppe - ein führender Hersteller von Bodenbelägen, Bau- und Konstruktionsklebstoffen sowie Antriebs- und Förderbandlösungen - erzielte im ersten Halbjahr 2022 einen Nettoumsatz von CHF 667,3 Millionen (Vorjahresperiode: CHF 623,1 Millionen), was einem Wachstum von 11,4% in lokalen Währungen (7,1% in Konzernwährung) entspricht. Der Betriebsgewinn (EBIT) sank um 4,3% auf CHF 78,6 Millionen (Vorjahresperiode: CHF 82,1 Millionen). Die EBIT-Marge belief… Hier weiterlesen