Forbo Aktie: Das wird teuer!

An der Heimatbörse SIX Swiss Ex notiert Forbo per 20.09.2023, 18:09 Uhr bei 1116 CHF. Forbo zählt zum Segment "Einrichtungsgegenstände".

Unser Analystenteam hat Forbo auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 16,51 liegt Forbo unter dem Branchendurchschnitt (45 Prozent). Die Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" weist einen Wert von 29,92 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

2. Dividende: Forbo schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Haushalts-Gebrauchsgüter auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 1,77 % und somit 1,18 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 2,95 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Forbo-Aktie ein Durchschnitt von 1234,33 CHF für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1116 CHF (-9,59 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (1198,88 CHF) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-6,91 Prozent Abweichung). Die Forbo-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Sell"-Rating bedacht. Forbo erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Sell"-Bewertung.