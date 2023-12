Forbo Aktie: Das ist mal eine Nummer!

In den sozialen Medien war in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in Bezug auf die Kommunikation über Forbo zu beobachten. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Aufgrund dessen erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität und Häufigkeit der Diskussionen über eine Aktie gibt Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Forbo unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich dadurch ein "Neutral"-Rating für die Aktie.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Forbo im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht. Der Meinungsmarkt hat sich jedoch in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Forbo beschäftigt, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Forbo mit einer Rendite von -1,57 Prozent mehr als 7 Prozent darunter. Die "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 4,89 Prozent, wobei Forbo mit 6,47 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Forbo ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Forbo-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 25,53, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 42,16, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.