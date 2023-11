Forbo Aktie: Was ist hier nur passiert?

Die Aktie von Forbo bietet aktuell eine Dividendenrendite von 2,11 %, was 0,86 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt für Haushalts-Gebrauchsgüter liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens. In den sozialen Medien wurde Forbo in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, was zu einer insgesamt positiven Anleger-Stimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Forbo-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (61) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (52,87) führen zu einer neutralen Bewertung.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen wird Forbo im Vergleich zum Branchendurchschnitt als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 14,01, was einen Abstand von 51 Prozent zum Branchen-KGV von 28,68 bedeutet. Basierend auf diesen fundamentalen Daten ergibt sich eine positive Empfehlung für die Aktie von Forbo.