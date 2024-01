Forbo Aktie: Alles völlig egal!

Die technische Analyse der Forbo-Aktie basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass der GD200 bei 1183,02 CHF liegt, während der Kurs der Aktie bei 1024 CHF um -13,44 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 1020,5 CHF, was einer Abweichung vom Aktienkurs um +0,34 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral"-Wert einstuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um Forbo in den letzten Wochen deuten auf überwiegend positive Meinungen und Themen hin. Aufgrund dessen wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Gut" eingestuft, was bedeutet, dass die Aktie bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Forbo-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -1,57 Prozent erzielt, was 5,89 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt 3,64 Prozent, wobei Forbo aktuell 5,21 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Forbo-Aktie zeigen eine übliche Aktivität im Netz sowie eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral"-Wert führt.