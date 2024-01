Forbidden Foods Ltd Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Die technische Analyse der Forbidden Foods-Aktie zeigt einen aktuellen Kurs von 0,017 AUD, der sich um -15 Prozent vom GD200 (0,02 AUD) entfernt. Dies signalisiert eine negative Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 0,02 AUD. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs auch hier ein "Schlecht"-Signal zeigt, da der Abstand -15 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Forbidden Foods-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage heranzieht.

Beim Sentiment und Buzz, also den weichen Faktoren, wurde die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz berücksichtigt. Dabei zeigte sich, dass die Diskussionsintensität, gemessen an der Häufigkeit der Wortbeiträge, die übliche Aktivität im Netz aufweist. Daher erhält Forbidden Foods in diesem Bereich die Einschätzung "Neutral". Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für Forbidden Foods.

In den letzten zwei Wochen wurde die Aktie von Forbidden Foods von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen der letzten Wochen führte zu diesem Schluss. Auch in den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein weiteres Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Mit einem Wert von 66,67 wird der RSI der Forbidden Foods als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit 41,67 ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung auf. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral" für die Forbidden Foods-Aktie.