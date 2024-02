Forbidden Foods Ltd Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Die technische Analyse der Forbidden Foods zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 0,02 AUD liegt. Dies führt dazu, dass die Aktie die Bewertung "Schlecht" erhält, da der Aktienkurs bei 0,014 AUD liegt und somit einen Abstand von -30 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,02 AUD, was ebenfalls einer Differenz von -30 Prozent entspricht und somit ein "Schlecht"-Signal darstellt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis dieser beiden Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Forbidden Foods zeigen in den letzten Wochen überwiegend positive Meinungen und Themen. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Gut" bewertet, da die Anlegerstimmung als angemessen betrachtet wird.

Der Relative Strength-Index ergibt für die Forbidden Foods-Aktie einen Wert von 50 für RSI7 und 66,67 für RSI25. Dies führt zu einer insgesamt "Neutral" Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Forbidden Foods in den letzten Wochen. Daher wird auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Zusammenfassend ergibt sich für Forbidden Foods daher eine Gesamtbewertung von "Neutral" auf Basis der technischen Analyse, Anlegerstimmung und Relative Strength-Index.