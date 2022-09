Forbes zeichnet Simon-Kucher & Partners als eine der weltweit besten Unternehmensberatungen 2022 aus

Köln/Bonn (ots) -Das Wirtschaftsmagazin Forbes hat gemeinsam mit Statista erstmals ein globales Ranking der besten Unternehmensberatungen erstellt. Dazu befragten sie Führungskräfte aus unterschiedlichen Ländern weltweit nach ihren Empfehlungen in insgesamt 27 Bereichen.Die globale Unternehmensberatung Simon-Kucher & Partners (https://www.simon-kucher.com/de) wurde von Forbes als eine der weltweit besten Unternehmensberatungen 2022 (https://www.forbes.com/lists/worlds-best-management-consulting-firms/?sh=67976d972904) ausgezeichnet. Das Wirtschaftsmagazin hat in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsunternehmen Statista Führungskräfte aus verschiedenen Ländern befragt und daraufhin das Ranking der am häufigsten empfohlenen Unternehmen veröffentlicht. Simon-Kucher erhielt beste Bewertungen in insgesamt zwölf Sektoren und Funktionsbereichen und ist darüber hinaus eines von nur fünf Beratungsunternehmen weltweit, das mit fünf Sternen in dem Bereich "Marketing, Brand & Pricing" ausgezeichnet wurde."Wir sind stolz auf diese Anerkennung, denn sie gibt sowohl das Feedback unserer Kollegen aus der Beratungsbranche wider als auch das unserer Kunden, mit denen wir tagtäglich zusammenarbeiten", sagt Andreas von der Gathen, Co-CEO von Simon-Kucher. "Diese Auszeichnung ist auch eine direkte Wertschätzung unseres gesamten Simon-Kucher Teams von derzeit mehr als 2.000 Mitarbeitern weltweit: Das Engagement, das Fachwissen, der Einsatz und das Herzblut, das wir in unsere Arbeit und in den umfassenden Beratungsservice für unsere Kunden stecken, bleibt nicht unbemerkt. Das freut uns und macht uns stolz."In den folgenden Sektoren & Dienstleistungen wurde Simon Kucher ausgezeichnet: Automotive, Banken, Versicherungen & Finanzinstitute, Chemie & Pharma, Bau & Infrastruktur, Konsumgüter & Handel, Data Analytics & Big Data, Healthcare & Life Sciences, Industriegüter & Dienstleistungen, Internet, E-Commerce, Media & Unterhaltung, Marketing, Brand & Pricing, Vertrieb & CRM sowie Strategie.Die Aufnahme in das Forbes Ranking 2022 folgt auf eine beeindruckende Wachstumsgeschichte von Simon Kucher (https://www.simon-kucher.com/de/about/media-center/simon-kucher-partners-erzielt-2021-zweistelliges-wachstum): Der Jahresumsatz 2021 des global agierenden Unternehmens war im Vergleich zum Vorjahr um 22,5 Prozent gestiegen. Das Team umfasst mittlerweile mehr als 2.000 Mitarbeiter, verteilt auf 27 Länder und 42 Büros.Über das Forbes Ranking:Statista hat bereits mehrere Ranglisten im Bereich Unternehmensberatungen erstellt und Analysen in den USA, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, der Schweiz und Japan durchgeführt. Für die Erstellung dieses globalen Rankings hat Statista die Ergebnisse der Länder-Analysen ausgewertet und ein Ranking der weltweit besten Unternehmensberatungen erstellt. Die sechs Analysen bedienen sich alle einer ähnlichen Methodik und berücksichtigen zahlreiche Empfehlungen von Beratern sowie Kunden von Beratungsfirmen. Das Ranking ist in 13 Sektoren unterteilt: von Luft- und Raumfahrt über Verteidigung bis hin zu Finanzinstituten ist hier die ganze Bandbreite abgedeckt. Diese Sektoren sind nochmals in 14 Funktionsbereiche unterteilt, darunter Strategie, Nachhaltigkeit und digitale Transformation. Die 230 meistgenannten Firmen erhalten "Sterne": Fünf Sterne bedeutet "sehr häufig empfohlen", vier Sterne "häufig empfohlen" und drei Sterne "empfohlen".Simon-Kucher & Partners, Strategy & Marketing Consultants: Simon-Kucher ist eine globale Unternehmensberatung mit über 2.000 Mitarbeitenden in 27 Ländern weltweit, die Umsatzsteigerungen und Wachstum für ihre Kunden erzielt, indem sie deren Pricing-, Sales- und Marketingstrategien optimiert - langfristig und nachhaltig. Mit über 35 Jahren Erfahrung in Monetarisierung und Pricing beraten Simon-Kucher Expertenteams weltweit Unternehmen aller Art und aus den unterschiedlichsten Branchen.Pressekontakt:Für Rückfragen und detaillierte Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:Angela Ott (Communications & Marketing)Tel: +49 221 36794 386E-Mail: angela.ott@simon-kucher.comwww.simon-kucher.comOriginal-Content von: Simon-Kucher & Partners, übermittelt durch news aktuell