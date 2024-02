Foran Mining Aktie: Reagiert die Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "Anglo American":

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von Foran Mining eine Rendite von 21,85 Prozent, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") einer Überperformance von 44,58 Prozent entspricht. Diese Bewertung führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut". Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -22,73 Prozent, und Foran Mining liegt aktuell 44,58 Prozent über diesem Wert.

Die Stimmung in Bezug auf die Aktie wurde auf sozialen Plattformen gemessen, und die Analyse ergab, dass die Kommentare neutral waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien rund um Foran Mining diskutiert wurden, waren vor allem neutral. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse betrachtet den Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen, der aktuell bei 45,65 liegt, was als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 57, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt führt die technische Analyse zu einer Einstufung der RSI als "Neutral".

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, dass sich die Foran Mining-Aktie weder in einem klaren Auf- noch Abwärtstrend befindet. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt führen zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung der Foran Mining-Aktie auf Basis verschiedener Analysemethoden.