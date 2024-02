Foraco Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI normalisiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100 für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25). Für Foraco beträgt der RSI 75,93, was einer Einstufung als "Schlecht" entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 40,58, was zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht".

Die Diskussionen über Foraco in den sozialen Medien zeigen deutliche Signale hinsichtlich der Einschätzungen und Stimmungen rund um das Unternehmen. Laut unserer Redaktion häufen sich derzeit die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen der letzten zwei Wochen. Darüber hinaus wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Somit stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein und hält die Aktie von Foraco bezüglich der Anlegerstimmung für angemessen bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um Foraco haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Es gab keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion oder in den positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien. Daher bewerten wir das Stimmungsbild und die Diskussionsstärke mit "Neutral". Insgesamt erhält Foraco daher eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

In Bezug auf Dividenden liegt die Dividendenrendite von Foraco derzeit bei 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Metallen und Bergbau, was einem geringeren Ertrag von 3,54 Prozentpunkten entspricht. Somit fällt die Dividendenpolitik des Unternehmens niedriger aus, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.