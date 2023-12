Foraco Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Die Foraco-Aktie schneidet im Vergleich zur Branche "Metalle und Bergbau" mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent um 3,85 Prozent schlechter ab. Dies führt dazu, dass sie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet wird. Die relative Stärke der Aktie wird anhand des Relative Strength-Index (RSI) analysiert. Der RSI für die Foraco-Aktie liegt derzeit bei 17,86, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Betrachtet man die relative Bewegung auf 25 Tage (RSI25), so ergibt sich ein Wert von 36, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs der Foraco-Aktie um 9,44 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt und um 8,24 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen insgesamt eher negativ über Foraco diskutiert wurde, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

