Footway ABries B Aktie: Augen auf!

Die Diskussionen über Footway in den sozialen Medien deuten auf positive Stimmungen und Einschätzungen hin. In den letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen, und es wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Basierend auf diesen Informationen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein und betrachtet die Anlegerstimmung als angemessen bewertet.

In der technischen Analyse ist zu sehen, dass der Kurs von Footway mit 1,2 SEK derzeit um -5,51 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Über die letzten 200 Tage betrachtet, liegt die Distanz zum GD200 bei -33,7 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Footway zeigt ein Niveau von 95,83, was ebenfalls zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin.

In Bezug auf die Dividende weist Footway derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (4,16%) darstellt. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Footway-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.