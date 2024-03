Foot Locker ist zurück!

In den vergangenen zwei Wochen wurde Foot Locker von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung verschiedener Kommentare und Äußerungen, die sich in den letzten beiden Wochen mit dem Unternehmen befasst haben. Zudem wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft werden kann. Daher ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern. Abhängig von der Diskussionsintensität, also der Anzahl der Wortbeiträge in den sozialen Medien und der Häufigkeit sowie Tiefe der Stimmungsänderung, ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Foot Locker wurde langfristig eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Schlecht" zugeordnet wird. Zudem weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, weshalb das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild "Schlecht" lautet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Foot Locker mit -34,24 Prozent um mehr als 33 Prozent darunter. Die Branche "Spezialität Einzelhandel" erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 6,98 Prozent, wobei Foot Locker mit 41,23 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies ergibt den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse, der häufig im Finanzmarkt eingesetzt wird. Der 7-Tage-RSI von Foot Locker liegt momentan bei 26,82 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 64,81, was darauf hindeutet, dass Foot Locker weder überkauft noch überverkauft ist, im Gegensatz zum RSI. Daher wird das Wertpapier in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft, was zu einer "Gut"-Bewertung für Foot Locker in diesem Bereich führt.