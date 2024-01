Foot Locker ist zurück!

Die Foot Locker Aktien werden aus technischer Sicht positiv bewertet. Der aktuelle Kurs von 28,57 USD liegt 6,92 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) und 5,35 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage (GD200). Somit wird die Aktie für beide Zeiträume insgesamt als "Gut" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment für Foot Locker ist ebenfalls positiv. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend positive Diskussionen in sozialen Medien verzeichnet. Das Stimmungsbarometer zeigt an, dass die Aktie "Gut" bewertet wird, basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Im Branchenvergleich hat Foot Locker in den letzten 12 Monaten eine Performance von -7,03 Prozent erzielt. Im Vergleich zur "Spezialität Einzelhandel"-Branche liegt die Aktie mit einer Outperformance von +0,01 Prozent leicht über dem Durchschnitt. Im Sektor "Zyklische Konsumgüter" hingegen liegt die Rendite 5,19 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf Dividendenrendite weist Foot Locker derzeit eine Rendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,4 % als "Schlecht" eingestuft wird.

Insgesamt ergibt sich also eine positive technische Bewertung der Foot Locker Aktie, mit einem positiven Anleger-Sentiment, einer Outperformance im Branchenvergleich und einer unterdurchschnittlichen Dividendenrendite.

