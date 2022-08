Foot Locker Aktien steigen auf Q2 EPS Beat, neuer CEO

Der in New York ansässige Sportfachhändler Foot Locker Inc (NYSE:FL) meldete einen Umsatzrückgang im zweiten Quartal FY22 von 9,2% gegenüber dem Vorjahr auf $2,065 Milliarden und verfehlte damit den Konsens von $2,07 Milliarden. Das bereinigte EPS von $1,10 übertraf den Analystenkonsens von $0,80. Der vergleichbare Ladenumsatz sank um 10,3 % gegenüber dem Vorjahr. "Trotz eines zunehmend herausfordernden makroökonomischen Umfelds haben wir ein solides Quartal… Hier weiterlesen