Foot Locker Aktie: Das war abzusehen!

Der Aktienkurs von Foot Locker hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -34,24 Prozent erzielt, was 25,18 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für "Zyklische Konsumgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt -7,91 Prozent, und Foot Locker liegt aktuell 26,33 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet. Die Diskussionen über Foot Locker in den sozialen Medien geben derzeit kein klares Signal zur Anlegerstimmung. Zwar gab es in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert, jedoch kann aktuell keine klare Richtung in der Kommunikation festgestellt werden. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft. In Bezug auf Dividenden schüttet Foot Locker im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Spezialität Einzelhandel" (3,43 %) keine Dividende aus, was zu einer niedrigeren Bewertung führt. Hinsichtlich des Sentiments und Buzz wird die Aktie von Foot Locker aufgrund der mittleren Aktivität in den Diskussionen sowie der kaum vorhandenen Stimmungsänderung als "Neutral" bewertet. Somit wird die langfristige Anlegerstimmung auch als "Neutral" angemessen bewertet.

