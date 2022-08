Foot Locker Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

An der Börse New York notiert die Aktie Foot Locker am 11.08.2022, 13:07 Uhr, mit dem Kurs von 29.91 USD. Die Aktie der Foot Locker wird dem Segment "Bekleidung Einzelhandel" zugeordnet.

Wie Foot Locker derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Foot Locker führt bei einem Niveau von 37,09 zur Einstufung "Hold". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 31,9 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Hold".

2. Dividende: Foot Locker hat mit einer Dividendenrendite von 5,4 Prozent momentan einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt (3.85%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche beträgt +1,55. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Foot Locker-Aktie in dieser Kategorie eine "Buy"-Bewertung.

3. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Foot Locker derzeit ein "Sell". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 36,31 USD, womit der Kurs der Aktie (29,91 USD) um -17,63 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Sell". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 28,22 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +5,99 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Buy"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Hold".

