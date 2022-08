Foot Locker-Aktie läuft nach Q2-Ergebnissen: Wichtige Levels zum Beobachten

Das Auf und Ab der Gewinnsaison im Einzelhandel setzt sich mit einem positiven Ergebnis im zweiten Quartal von Foot Locker, Inc. (NYSE:FL) fort. Die Kursbewegung nach der Überraschung nach oben macht es zum PreMarket Prep Stock of the Day.> Foot Locker sprintet vom Juli-Tief: Foot Locker erreichte den Tiefpunkt fast einen Monat nach dem S&P 500 Index, am 14. Juli bei 23,14… Hier weiterlesen