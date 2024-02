Foot Locker Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen zu indizieren. Der RSI der Foot Locker liegt bei 27,54 und zeigt somit an, dass die Situation als überverkauft betrachtet wird. Daher erhält die Bewertung für den RSI die Einstufung "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 47, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 13, was bedeutet, dass die Börse 13,84 Euro für jeden Euro Gewinn von Foot Locker zahlt. Dies ist 62 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft, da er unterbewertet ist.

Hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung lässt sich die Aktie über einen längeren Zeitraum beobachten und auswerten. Dabei zeigt sich, dass die Aktie nur wenig Aktivität aufgewiesen hat, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine negative Veränderung, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher für Foot Locker in diesem Punkt die Gesamtbewertung: "Schlecht".

Die Dividendenrendite beträgt 0 Prozent und liegt damit 3,44 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Foot Locker-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.