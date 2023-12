Foot Locker Aktie: Das kann sich sehen lassen!

In den letzten beiden Wochen wurde Foot Locker von den meisten privaten Nutzern in den sozialen Medien positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Analyse der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. Außerdem wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen angesprochen. Insgesamt kann daher die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft werden.

Im Vergleich zur Leistung anderer Unternehmen in der "Spezialität Einzelhandel"-Branche hat Foot Locker in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -0,88 Prozent gezeigt. Im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite des Unternehmens um 6,34 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich wird das Unternehmen in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien und die Intensität der Stimmungsänderungen können dazu führen, dass sich die Einschätzungen für Aktien ändern. Bei Foot Locker wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionen festgestellt, weshalb das Sentiment als "Schlecht" bewertet wird. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs von 30,96 USD deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (27,74 USD) liegt, was einer Abweichung von +11,61 Prozent entspricht. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (24,56 USD) ist der aktuelle Schlusskurs mit einer Abweichung von +26,06 Prozent über dem Durchschnitt. Basierend auf diesen Werten wird die Aktie daher sowohl langfristig als auch kurzfristig mit einem "Gut"-Rating versehen. Insgesamt wird die Foot Locker-Aktie somit für die einfache Charttechnik ebenfalls mit einem "Gut"-Rating bewertet.