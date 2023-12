Foot Locker Aktie: Das ist die Höhe!

Foot Locker wird von uns als unterbewertet im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Spezialität Einzelhandel) angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 7,14, was einem Abstand von 81 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 36,97 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Foot Locker-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 27,98 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 31,42 USD (+12,29 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen über dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index gilt die Aktie von Foot Locker als Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen für verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Foot Locker-Aktie beträgt 30,98, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert bei 27,92 liegt und somit eine "Gut"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich ein "Gut"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie von Foot Locker im vergangenen Jahr eine Rendite von -34,74 Prozent erzielt, was 31,28 Prozent unter dem Durchschnitt (-3,47 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der gleichen Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt -15,63 Prozent, und Foot Locker liegt aktuell 19,11 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Schlecht".