Foot Locker Aktie: Das ist ein Hammer

Die Dividendenrendite von Foot Locker liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,43 Prozent liegt. Dies führt zu einer negativen Einschätzung der Dividendenpolitik des Unternehmens. In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete Foot Locker in den letzten 12 Monaten eine Performance von -24,36 Prozent, was eine Underperformance von -18,33 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor liegt die Performance um 19,41 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem insgesamt negativen Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Foot Locker bei 26,39 USD liegt, während der Aktienkurs bei 28,16 USD liegt, was einer positiven Differenz von +6,71 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 28,37 USD, was einer negativen Differenz von -0,74 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher eine positive Bewertung auf Basis dieser Analyse.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Foot Locker liegt bei 51,45, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 59,66 auf eine neutrale Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Gesamteinschätzung auf Basis des RSI.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Foot Locker in Bezug auf die Dividendenrendite und die Performance im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche und im Sektor schlecht abschneidet. Die technische Analyse deutet jedoch auf eine positive Entwicklung des Aktienkurses hin.