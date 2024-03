Foot Locker Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Der Aktienkurs von Foot Locker zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Unternehmen aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von -34,24 Prozent, was mehr als 33 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Spezialität Einzelhandel"-Branche von 6,98 Prozent liegt Foot Locker mit 41,23 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Foot Locker in den sozialen Medien berichtet. Diese Einschätzung spiegelt sich auch in den überwiegend positiven Themen wider, die in den letzten Tagen diskutiert wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 0-mal die Einschätzung "Gut", 2-mal die Einschätzung "Neutral" und 0-mal das Rating "Schlecht" für Foot Locker vergeben. Langfristig erhält der Titel somit von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch erwarten die Analysten basierend auf dem aktuellen Kurs von 24,39 USD eine Entwicklung von 27,1 Prozent und ein mittleres Kursziel von 31 USD. Diese Entwicklung wird als "Gut"-Einschätzung betrachtet, sodass insgesamt die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut" erhält.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass Foot Locker im Vergleich zum Branchendurchschnitt des Spezialität Einzelhandels eine Dividendenrendite von 0 % aufweist, was 3,46 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Dies führt zur Einstufung "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.