Foot Locker Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Der Aktienkurs von Foot Locker hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -34,74 Prozent erzielt, was 31,28 Prozent unter dem Durchschnitt der Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt -15,63 Prozent, und Foot Locker liegt aktuell 19,11 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Von technischer Seite betrachtet ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 27,98 USD für den Schlusskurs der Foot Locker-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 31,42 USD, was einer positiven Abweichung von 12,29 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (23,72 USD) schneidet die Aktie mit einem positiven Unterschied von 32,46 Prozent gut ab. Somit wird auch auf kurzfristiger Basis ein "Gut"-Rating vergeben.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Foot Locker aktuell einen Wert von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,42 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Fundamental betrachtet wird die Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Spezialität Einzelhandel) als unterbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,14 liegt Foot Locker 81 Prozent unter dem Branchen-KGV von 36,97. Aus fundamentaler Sicht ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.