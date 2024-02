Foot Locker Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Der Aktienkurs von Foot Locker hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -34,24 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Unterperformance von 25,18 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt -7,91 Prozent, und Foot Locker liegt aktuell 26,33 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie hat die Untersuchung ergeben, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Foot Locker weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Foot Locker auf 25,65 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 32,53 USD erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 29,52 USD, was einen Abstand von +10,2 Prozent zur Aktie bedeutet und ebenfalls zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.

Hinsichtlich der Dividende schneidet Foot Locker im Vergleich zum Branchendurchschnitt Spezialität Einzelhandel (3,43 %) mit einer Dividendenrendite von 0 % schlechter ab, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.