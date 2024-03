Foot Locker Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Die technische Analyse der Aktie von Foot Locker zeigt, dass der aktuelle Kurs von 24,34 USD 18,21 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Im Vergleich dazu beträgt die Distanz zum GD200, dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage, -3,49 Prozent, was zu einer neutralen Einstufung führt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" bewertet.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv. An sieben Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Jedoch wurde in den letzten Tagen vermehrt über negative Themen in Bezug auf Foot Locker gesprochen. Infolgedessen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Foot Locker bei 13,84, was unter dem Branchendurchschnitt von 35,8 liegt. Auf dieser Basis wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Foot Locker liegt bei 94, was auf eine "überverkaufte" Situation hinweist. Der RSI25, der die Auf- und Abwärtsbewegungen der Kurse in einem Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, steht bei 57,79 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung der Aktie von "Schlecht", basierend auf dem RSI.

Insgesamt zeigt die technische und fundamentale Analyse, dass die Aktie von Foot Locker aktuell als neutral bis schlecht eingestuft wird.