Foot Locker Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Foot Locker beträgt derzeit 12, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 37,53 für den Spezialität Einzelhandel deutlich unter dem Durchschnitt liegt. Demnach wird die Aktie aus fundamentaler Sicht als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Foot Locker liegt bei 34,46, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist, und daher als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 58, was auch als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

In den letzten zwölf Monaten wurde die Aktie von Foot Locker von Analysten insgesamt mit 3 "Gut"-, 5 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Neutral" führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 44,83 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 55,56 Prozent bedeutet und somit die Einstufung "Gut" erhält.

In Bezug auf Sentiment und Buzz war in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Foot Locker in den sozialen Medien zu beobachten, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Häufigkeit der Diskussionen über die Aktie zeigt jedoch, dass diese im Mittel liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.